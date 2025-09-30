Финляндия направит в Данию контингент для противодействия дронам
Финляндия приняла решение направить в Данию контингент для противодействия беспилотникам после ряда инцидентов с неизвестными дронами.
Об этом в Х написал финский президент Александер Стубб, сообщает "Европейская правда".
Как отметил Стубб, Финляндия полностью поддерживает Данию в ее усилиях по защите воздушного пространства и противодействию гибридной деятельности.
"Чтобы сделать эту поддержку конкретной, сегодня Финляндия решила направить в Данию контингент по противодействию БПЛА. Финская пограничная служба также окажет поддержку своими силами и средствами", – добавил он.
Стубб назвал это "прекрасным примером конкретного сотрудничества между странами Северной Европы, в котором мы нуждаемся сегодня".
"В будущем мы продолжим согласовывать наши подходы к противодействию гибридным угрозам и будем способствовать развитию потенциала в Европе", – добавил финский президент.
Сообщалось, что Франция, Германия и Швеция отправят военнослужащих и системы противодействия беспилотникам в Данию для усиления безопасности на европейских саммитах в Копенгагене на этой неделе.
Впоследствии Великобритания объявила, что отправит в Данию средства для противодействия беспилотникам.
Читайте также: Дания под атакой: как дроны добрались до стратегических объектов и как ответит страна НАТО.