Финляндия направит в Данию контингент для противодействия дронам

Финляндия приняла решение направить в Данию контингент для противодействия беспилотникам после ряда инцидентов с неизвестными дронами.

Об этом в Х написал финский президент Александер Стубб, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Стубб, Финляндия полностью поддерживает Данию в ее усилиях по защите воздушного пространства и противодействию гибридной деятельности.

"Чтобы сделать эту поддержку конкретной, сегодня Финляндия решила направить в Данию контингент по противодействию БПЛА. Финская пограничная служба также окажет поддержку своими силами и средствами", – добавил он.

Стубб назвал это "прекрасным примером конкретного сотрудничества между странами Северной Европы, в котором мы нуждаемся сегодня".

"В будущем мы продолжим согласовывать наши подходы к противодействию гибридным угрозам и будем способствовать развитию потенциала в Европе", – добавил финский президент.

Сообщалось, что Франция, Германия и Швеция отправят военнослужащих и системы противодействия беспилотникам в Данию для усиления безопасности на европейских саммитах в Копенгагене на этой неделе.

Впоследствии Великобритания объявила, что отправит в Данию средства для противодействия беспилотникам.

