Британія надішле у Данію засоби боротьби з дронами

Велика Британія відправить у Данію засоби для протидії безпілотникам після серії інцидентів з невідомими дронами в країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Politico заявив британський міністр оборони Джон Гілі.

Уряд Данії дійшов висновку, що безпілотники, які літали над аеропортами країни останніми днями, є роботою "професійного виконавця".

"Ні в кого не повинно бути сумнівів у тому, що ми стикаємося з таким рівнем активності й агресії в "сірій зоні", який є випробуванням для нас та інших країн", – сказав британський міністр.

Він також додав, що розгортання засобів протидії дронам в Данії необхідне "у відповідь на атаки безпілотників, які вона спостерігала у своєму головному аеропорту та регіональних аеропортах".

Повідомляли, що Франція, Німеччина і Швеція відправлять військовослужбовців і системи протидії безпілотникам в Данію для посилення безпеки на європейських самітах в Копенгагені цього тижня.

Також Данія заборонила всі польоти цивільних безпілотників у повітряному просторі країни у звʼязку з проведенням саміту Європейської політичної спільноти.

Після серії випадків з появою безпілотників біля стратегічних об’єктів країн Балтійського регіону НАТО посилить патрулювання у Балтійському морі.

