Навроцький подав до Сейму законопроєкт про заборону "бандеризму"

Президент Польщі Кароль Навроцький ввечері в понеділок подав до Сейму обіцяний законопроєкт про запобігання "пропаганді бандеризму" та "запереченню волинських злочинів".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Запропонована Навроцьким зміна до закону про Польський інститут національної пам'яті має на меті "уточнити положення, що визначають поняття злочинів, скоєних членами та співробітниками Організації українських націоналістів фракції Бандери та Української повстанської армії, а також інших українських формувань, що співпрацювали з Третім Рейхом".

"Впровадження запропонованої зміни сприятиме більш ефективному проведенню кримінальних проваджень проти людей, які заперечують вчинення злочинів геноциду, скоєних ОУН фракції Бандери та УПА", – ідеться в законопроєкті.

Паралельно до Кримінального кодексу Польщі пропонується додати статтю, яка прирівнюватиме "пропаганду ідеології" ОУН-УПА до пропаганди тоталітаризму та підбурювання до ненависті, за що передбачається покарання до трьох років позбавлення волі.

"Для Польщі бандеризм має особливе і болюче значення… Пам'ять про Волинську різанину та інші злочини залишається невід'ємною частиною польської історії та колективної ідентичності", – підкреслено в обґрунтуванні.

Навроцький казав, що планує внести законопроєкт про заборону ідеології так званого "бандеризму" після інциденту на концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві в серпні 2025 року.

Тоді один із відвідувачів розгорнув прапор ОУН-УПА, що викликало обурення в польському політикумі. Водночас прокуратура так і не порушила справу за цим фактом.