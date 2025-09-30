Навроцкий подал в Сейм законопроект о запрете "бандеризма"

Президент Польши Кароль Навроцкий вечером в понедельник подал в Сейм обещанный законопроект о предотвращении "пропаганды бандеризма" и "отрицания волынских преступлений".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Предложенное Навроцким изменение в закон о Польском институте национальной памяти имеет целью "уточнить положения, определяющие понятие преступлений, совершенных членами и сотрудниками Организации украинских националистов фракции Бандеры и Украинской повстанческой армии, а также других украинских формирований, сотрудничавших с Третьим Рейхом".

"Внедрение предложенного изменения будет способствовать более эффективному проведению уголовных производств против людей, которые отрицают совершение преступлений геноцида, совершенных ОУН фракции Бандеры и УПА", – говорится в законопроекте.

Параллельно в Уголовный кодекс Польши предлагается добавить статью, которая будет приравнивать "пропаганду идеологии" ОУН-УПА к пропаганде тоталитаризма и подстрекательству к ненависти, за что предусматривается наказание до трех лет лишения свободы.

"Для Польши бандеризм имеет особое и болезненное значение... Память о Волынской резне и других преступлениях остается неотъемлемой частью польской истории и коллективной идентичности", – подчеркнуто в обосновании.

Навроцкий говорил, что планирует внести законопроект о запрете идеологии так называемого "бандеризма" после инцидента на концерте белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве в августе 2025 года.

Тогда один из посетителей развернул флаг ОУН-УПА, что вызвало возмущение в польском политикуме. В то же время прокуратура так и не возбудила дело по этому факту.