У Чехії розслідують напад з ножем на керівника розвідуправління армії

На керівника управління армійської розвідки Чехії Романа Гітху напали з ножем наприкінці минулого тижня – за розслідування справи взялась військова поліція.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Напад на Гітху стався пізно ввечері минулої пʼятниці, 26 вересня, у барі в місті Брно, після чого той потрапив до лікарні й переніс операцію. Причина сварки і подальшого нападу з ножем невідома.

"Я можу лише підтвердити, що на мене безпричинно напали з ножем, в результаті чого я отримав поранення. Оскільки ця справа наразі розслідується поліцією, я не буду більше коментувати її", – казав Гітха у коментарі ЗМІ.

За інформацією Novinky, поліція більше не займається цією справою – її перейняла військова поліція Чехії.

"Справу розслідують колеги з військової поліції, оскільки і потерпілий, і нападник є військовослужбовцями", – підтвердив порталу речник поліції Чехії Девід Шон.

Бригадний генерал Роман Гітха очолює управління армійської розвідки Чехії, яке відповідає за розвідувальне забезпечення військових операцій. Останнім часом до відання Гітхи потрапило також впровадження технологій безпілотників у чеській армії.

Як стверджує Novinky, Гітха є одним з найближчих соратників начальника Генерального штабу Чехії Карла Ржегки і має багатий досвід роботи в закордонних місіях.

Нагадаємо, у квітні двоє помічників депутатів від правопопулістського "Національного об’єднання" зазнали нападу під час розклеювання агітації в одному з міст на півночі Франції.

У липні невідомі напали на мера чорногорського туристичного міста Будва Ніколу Йовановича.