В Чехии расследуют нападение с ножом на руководителя разведуправления армии

На руководителя управления армейской разведки Чехии Романа Гитху напали с ножом в конце прошлой недели – за расследование дела взялась военная полиция.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Нападение на Гитху произошло поздно вечером в прошлую пятницу, 26 сентября, в баре в городе Брно, после чего тот попал в больницу и перенес операцию. Причина ссоры и последующего нападения с ножом неизвестна.

"Я могу лишь подтвердить, что на меня беспричинно напали с ножом, в результате чего я получил ранения. Поскольку это дело сейчас расследуется полицией, я не буду больше комментировать его", – говорил Гитха в комментарии СМИ.

По информации Novinky, полиция больше не занимается этим делом – его переняла военная полиция Чехии.

"Дело расследуют коллеги из военной полиции, поскольку и потерпевший, и нападавший являются военнослужащими", – подтвердил порталу представитель полиции Чехии Дэвид Шон.

Бригадный генерал Роман Гитха возглавляет управление армейской разведки Чехии, которое отвечает за разведывательное обеспечение военных операций. В последнее время в ведение Гитхи попало также внедрение технологий беспилотников в чешской армии.

Как утверждает Novinky, Гитха является одним из ближайших соратников начальника Генерального штаба Чехии Карла Ржегки и имеет богатый опыт работы в зарубежных миссиях.

