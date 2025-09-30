Президент Польщі розповів, як "майже щодня" говорить з духом покійного Пілсудського

Польський президент Кароль Навроцький жартома сказав, що розмовляє з духом Юзефа Пілсудського – фактичного лідера польської держави після Першої світової війни.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Radio ZET.

Навроцького під час інтервʼю спитали про те, як йому живеться в палаці Бельведер – офіційній резиденції президента Польщі, яка раніше належала Пілсудському.

Він жартома відповів, що "ми розмовляємо один з одним багато разів, фактично щодня".

"Про польсько-більшовицьку війну 1920 року і поточну міжнародну ситуацію після нападу Російської Федерації, про парламент розмовляємо", – додав Навроцький.

Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії у травні 2025 року Навроцький запропонував супернику від влади Рафалу Тшасковському здати тест на вживання наркотичних речовин.

Президент Польщі нещодавно опинився під критикою опозиції та частини громадськості через відео з подій в ООН, з якого видно, що він на людях взяв у рот щось схоже на нікотинову подушечку.