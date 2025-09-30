Президент Польши рассказал, как "почти каждый день" говорит с духом покойного Пилсудского

Польский президент Кароль Навроцкий в шутку сказал, что разговаривает с духом Юзефа Пилсудского – фактического лидера польского государства после Первой мировой войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Radio ZET.

Навроцкого во время интервью спросили о том, как ему живется во дворце Бельведер – официальной резиденции президента Польши, которая ранее принадлежала Пилсудскому.

Он в шутку ответил, что "мы разговариваем друг с другом много раз, фактически каждый день".

"О польско-большевистской войне 1920 года и текущей международной ситуации после нападения Российской Федерации, о парламенте разговариваем", – добавил Навроцкий.

Напомним, во время предвыборной кампании в мае 2025 года Навроцкий предложил сопернику от власти Рафалу Тшасковскому сдать тест на употребление наркотических веществ.

Президент Польши недавно оказался под критикой оппозиции и части общественности из-за видео с событий в ООН, из которого видно, что он на людях взял в рот что-то похожее на никотиновую подушечку.