300 тысяч посетителей одновременно: мэр Мюнхена извинился за переполненный Октоберфест

Мэр Мюнхена Дитер Райтер обратился к общественности через три дня после временного закрытия переполненного фестиваля Октоберфест.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Я хочу извиниться перед теми, кто, например, с детьми, просто запаниковал и чувствовал себя совершенно некомфортно, просто опасно", – сказал Райтер в видеообращении в Instagram.

В субботу, 27 сентября, ажиотаж на Октоберфест был настолько большим, что территорию пришлось закрыть из-за переполненности. Когда в 17:00 меняли столики, на территории одновременно находилось около 300 тысяч человек, и в некоторых местах было невозможно продвинуться вперед или назад. Около получаса на территорию не пускали новых посетителей. Многие посетители сообщали, что чувствовали тревогу в давке, и только примерно через час ситуация снова успокоилась.

Впоследствии появилась критика действий властей, концепции безопасности и менеджмента фестиваля. Среди прочего, речь шла об объявлении по громкоговорителям, в котором посетителей просили покинуть территорию без объяснения причин.

Райтер сначала отказался от комментариев, когда с ним связались. В видеообращении он сказал: "Слава Богу, что никто серьезно не пострадал. Нам просто повезло".

Однако он добавил, что не стоит полагаться на это в оставшиеся дни до конца фестиваля. Необходимо сделать "все возможное", чтобы не допустить повторения подобного инцидента. Руководство фестиваля и органы безопасности начали расследование инцидента в субботу вечером.

"Конечно, мы должны гораздо лучше контролировать, сколько людей мы на самом деле пускаем. В то же время, мы также должны учитывать, что люди с дорогими бронированиями отчаянно пытаются попасть на территорию. Мы должны что-то придумать. Мы должны управлять потоком посетителей лучше, чем нам, очевидно, удалось в прошлую субботу", – сказал мэр.

Как сообщалось, всемирно известный немецкий пивной фестиваль Октоберфест 20 сентября открывался на фоне чрезвычайно жаркой погоды.

Напомним, в Германии опрос показал, что большинство жителей выступают за ужесточение законодательства, регулирующего доступ молодежи к алкоголю.