Навроцький здивований критикою у свій бік через використання нікотинових паучів

Польський президент Кароль Навроцький прокоментував критику опозиції через те, що його заскочили за вживанням нікотинового пауча під час участі в сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у інтервʼю Radio ZET.

Навроцький назвав "кумедним" той факт, що його нікотиновий пауч викликає такий великий інтерес, тоді як в ООН багато хто "курить сигарети і сигари".

"Якщо хтось курить сигарети, то це круто, наче шериф курить сигарети. Якщо хтось курить сигари, то це вимога міжнародних салонів і дипломатії, а якщо хтось вживає нікотиновий пакетик, то це велика трагедія", – додав він.

Президент Польщі пояснив, що ніколи не курив сигарет, а нікотинові паучі почав вживати "понад два роки тому".

"Кайфу вони не дають. Вони лише доповнюють нестачу нікотину. Колись я кину", – додав Навроцький.

Президент Польщі нещодавно опинився під критикою опозиції та частини громадськості через відео з подій в ООН, з якого видно, що він на людях взяв у рот щось схоже на нікотинову подушечку.

Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії у травні 2025 року Навроцький запропонував супернику від влади Рафалу Тшасковському здати тест на вживання наркотичних речовин.