Навроцкий удивлен критикой в свою сторону из-за использования никотиновых паучей

Польский президент Кароль Навроцкий прокомментировал критику оппозиции из-за того, что его застали за употреблением никотинового пауча во время участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Radio ZET.

Навроцкий назвал "забавным" тот факт, что его никотиновый пауч вызывает такой большой интерес, тогда как в ООН многие "курят сигареты и сигары".

"Если кто-то курит сигареты, то это круто, как будто шериф курит сигареты. Если кто-то курит сигары, то это требование международных салонов и дипломатии, а если кто-то употребляет никотиновый пакетик, то это большая трагедия", – добавил он.

Президент Польши пояснил, что никогда не курил сигарет, а никотиновые паучи начал употреблять "более двух лет назад".

"Кайфа они не дают. Они лишь дополняют недостаток никотина. Когда-нибудь я брошу", – добавил Навроцкий.

Президент Польши недавно оказался под критикой оппозиции и части общественности из-за видео с событий в ООН, из которого видно, что он на людях взял в рот что-то похожее на никотиновую подушечку.

Напомним, во время предвыборной кампании в мае 2025 года Навроцкий предложил сопернику от власти Рафалу Тшасковскому сдать тест на употребление наркотических веществ.