З аеропорту Брюсселя 14 жовтня не відправлятимуть рейси через страйк

Брюссельський аеропорт у вівторок попередив, що через запланований страйк 14 жовтня в цей день з летовища не будуть вилітати пасажирські рейси.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Brussels Times.

Очікується, що кілька співробітників аеропорту та служб безпеки Брюссельського аеропорту візьмуть участь у загальному страйку в жовтні.

Через очікувані перебої в роботі летовища і після консультацій з відповідними авіакомпаніями було ухвалене рішення скасувати вильоти всіх пасажирських рейсів.

У найближчі дні авіакомпанії безпосередньо зв'яжуться з пасажирами, яких це стосується, аби повідомити про можливі варіанти дій.

Наразі невідомо, наскільки страйк вплине на рейси, що прибувають до Брюссельського аеропорту. Там попереджають, що скасування таких рейсів усе ще можливе.

У квітні два найбільші аеропорти Бельгії вже попереджали про скасування рейсів у день, коли бельгійські профспілки планували масштабний страйк.

У серпні наземний персонал в Іспанії, відповідальний за обслуговування рейсів Ryanair, оголошував страйк у всіх основних аеропортах країни.