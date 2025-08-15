Наземний персонал Ryanair страйкує в Іспанії в розпал сезону відпусток

Наземний персонал в Іспанії, відповідальний за обслуговування рейсів Ryanair, в п'ятницю оголосив страйк у всіх основних аеропортах країни.

Про це повідомило агентство DPA, пише "Європейська правда".

Працівники Azul Handling, що належить ірландській бюджетній авіакомпанії та займається обслуговуванням пасажирів, завантаженням і розвантаженням багажу, буксируванням літаків та іншими послугами, вимагають підвищення зарплати та покращення умов праці.

Вони планують страйкувати до неділі та погрожують повторювати акції протесту щосереди, щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі до кінця року, якщо Ryanair відмовиться виконати їхні вимоги.

У суботу до них приєднаються працівники компанії Menzies, яка надає послуги кільком авіакомпаніям. Раніше ці співробітники оголосили про страйки у вихідні до кінця серпня.

Страйк Azul Handling спочатку, схоже, мало вплинув на авіасполучення: за даними оператора аеропортів Іспанії Aena, не було скасувань рейсів, а затримки були лише незначними.

Ймовірно, це пов’язано з законодавчими вимогами, які зобов’язують компанії забезпечувати мінімальний рівень обслуговування під час страйків, що фактично обмежує право на страйк.

Профспілка UGT звинуватила керівництво Azul Handling у порушенні права на страйк.

Нагадаємо, на початку липня десятки тисяч пасажирів постраждали через страйк французьких диспетчерів авіаруху, який спричинив скасування рейсів у Франції.

У квітні Ryanair просив владу в Бельгії залучити армію через нестачу персоналу в аеропорту.