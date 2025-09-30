Из аэропорта Брюсселя 14 октября не будут отправлять рейсы из-за забастовки
Брюссельский аэропорт во вторник предупредил, что из-за запланированной забастовки 14 октября в этот день из аэропорта не будут вылетать пассажирские рейсы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Brussels Times.
Ожидается, что несколько сотрудников аэропорта и служб безопасности Брюссельского аэропорта примут участие во всеобщей забастовке в октябре.
Из-за ожидаемых перебоев в работе аэропорта и после консультаций с соответствующими авиакомпаниями было принято решение отменить вылеты всех пассажирских рейсов.
В ближайшие дни авиакомпании непосредственно свяжутся с пассажирами, которых это касается, чтобы сообщить о возможных вариантах действий.
Пока неизвестно, насколько забастовка повлияет на рейсы, прибывающие в Брюссельский аэропорт. Там предупреждают, что отмена таких рейсов все еще возможна.
В апреле два крупнейших аэропорта Бельгии уже предупреждали об отмене рейсов в день, когда бельгийские профсоюзы планировали масштабную забастовку.
В августе наземный персонал в Испании, ответственный за обслуживание рейсов Ryanair, объявлял забастовку во всех основных аэропортах страны.