Из аэропорта Брюсселя 14 октября не будут отправлять рейсы из-за забастовки

Брюссельский аэропорт во вторник предупредил, что из-за запланированной забастовки 14 октября в этот день из аэропорта не будут вылетать пассажирские рейсы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Brussels Times.

Ожидается, что несколько сотрудников аэропорта и служб безопасности Брюссельского аэропорта примут участие во всеобщей забастовке в октябре.

Из-за ожидаемых перебоев в работе аэропорта и после консультаций с соответствующими авиакомпаниями было принято решение отменить вылеты всех пассажирских рейсов.

В ближайшие дни авиакомпании непосредственно свяжутся с пассажирами, которых это касается, чтобы сообщить о возможных вариантах действий.

Пока неизвестно, насколько забастовка повлияет на рейсы, прибывающие в Брюссельский аэропорт. Там предупреждают, что отмена таких рейсов все еще возможна.

В апреле два крупнейших аэропорта Бельгии уже предупреждали об отмене рейсов в день, когда бельгийские профсоюзы планировали масштабную забастовку.

В августе наземный персонал в Испании, ответственный за обслуживание рейсов Ryanair, объявлял забастовку во всех основных аэропортах страны.