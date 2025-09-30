Опитування: 15% італійців вважають напади на євреїв "виправданими"

На тлі протестів в Італії проти військової кампанії Ізраїлю в секторі Гази майже кожен шостий італієць не засуджував би фізичні напади на євреїв.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це свідчить опитування соціологічної служби SWG.

Близько 15% італійських респондентів сказали, що вважають фізичні напади на євреїв "повністю або досить виправданими", а 18% виправдовували антисемітські графіті в публічних місцях.

Приблизно п'ята частина респондентів в Італії заявила, що вважає обґрунтованим напад на професорів, які висловлювали проізраїльські позиції, та відмову підприємств обслуговувати ізраїльських клієнтів.

Опитування SWG також показало, що більшість підтримують місію міжнародної флотилії допомоги, яка прагне доставити гуманітарну допомогу до сектору Гази.

Минулого тижня протестувальники в Мілані та інших італійських містах зіткнулися з поліцією, а докери заблокували деякі порти на знак солідарності з палестинцями, заявивши, що хочуть зупинити використання Італії як перевалочного пункту для зброї, що прямує до Ізраїлю.

Італійський уряд є незмінним прихильником Ізраїлю і цього місяця відмовився слідувати за іншими країнами "Групи семи", у визнанні Палестинської держави.