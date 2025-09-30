Опрос: 15% итальянцев считают нападения на евреев "оправданными"

На фоне протестов в Италии против военной кампании Израиля в секторе Газа почти каждый шестой итальянец не осуждал бы физические нападения на евреев.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом свидетельствует опрос социологической службы SWG.

Около 15% итальянских респондентов сказали, что считают физические нападения на евреев "полностью или достаточно оправданными", а 18% оправдывали антисемитские граффити в публичных местах.

Примерно пятая часть респондентов в Италии заявила, что считает обоснованным нападение на профессоров, которые выражали произраильские позиции, и отказ предприятий обслуживать израильских клиентов.

Опрос SWG также показал, что большинство поддерживают миссию международной флотилии помощи, которая стремится доставить гуманитарную помощь в сектор Газа.

На прошлой неделе протестующие в Милане и других итальянских городах столкнулись с полицией, а докеры заблокировали некоторые порты в знак солидарности с палестинцами, заявив, что хотят остановить использование Италии в качестве перевалочного пункта для оружия, направляющегося в Израиль.

Итальянское правительство является неизменным сторонником Израиля и в этом месяце отказалось следовать за другими странами "Группы семи" в признании Палестинского государства.