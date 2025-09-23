Премʼєрка Італії: ми готові визнати Палестину, але є умови

Італійська премʼєр-міністерка Джорджа Мелоні сказала, що парламентська більшість подасть пропозицію про визнання Палестини в разі виконання певних умов.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA, про це вона сказала журналістам у кулуарах Генеральної асамблеї ООН у вівторок.

За словами Мелоні, вона особисто не вважає, що визнання Палестини за фактичної відсутності державності принесе "відчутні, конкретні результати для палестинців".

Вона додала, що таке визнання має бути засобом політичного тиску на ХАМАС, "тому що саме ХАМАС розпочав цю війну і саме ХАМАС заважає її закінченню, відмовляючись віддати заручників" Ізраїлю.

"Більшість подасть до парламенту пропозицію про те, що визнання Палестини має бути підпорядковане двом умовам: звільненню заручників і, звичайно, виключенню ХАМАС з будь-якої урядової динаміки в Палестині", – сказала італійська премʼєрка.

Вона висловила сподівання, що ця ініціатива знайде підтримку і серед опозиції Італії.

На сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку про визнання Палестинської держави оголосила низка європейських країн – зокрема Франція та Бельгія. Перед тим про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Канада та Австралія, а також Португалія.

Це відбулось на тлі погіршення гуманітарної ситуації в секторі Гази після ізраїльського наступу та удару Ізраїлю по Катару, спрямованого проти керівництва ХАМАС.