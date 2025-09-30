На севере Польши нашли еще один обломок дрона

Военная жандармерия в Варминско-Мазурском воеводстве на севере Польши начала проверку после обнаружения на ее территории обломков беспилотника.

Как пишет "Европейская правда", об этом жандармерия сообщила во вторник.

Отмечается, что отдел военной жандармерии в Варминско-Мазурском воеводстве "осуществляет оперативные действия на месте обнаружения неопознанного летательного объекта".

По информации RMF FM, обломки беспилотника обнаружил комбайнер на кукурузном поле. Правоохранители предварительно считают, что это один из дронов, который нарушил воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября.

Польские власти официально заявляли, что в ее воздушное пространство ночью 10 сентября вторглись около 20 дронов РФ. Некоторые из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.

18 сентября Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.

