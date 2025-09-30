Нідерланди підтримують план Трампа щодо Гази

Глава уряду Нідерландів Дік Схооф привітав запропонований президентом США Дональдом Трампом план із завершення воєнних дій у секторі Гази.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Схооф висловив сподівання, що з огляду на висунуту Трампом мирну ініціативу "кінець війни в Газі справді наближається".

"Тепер все залежить від того, чи погодиться на це ХАМАС. Зараз надзвичайно важливими є припинення вогню, безпечний доступ до масштабної гуманітарної допомоги та звільнення всіх заручників", – додав він.

Очільник нідерландського уряду також сказав, що єдиним можливим стійким вирішенням конфлікту є створення двох держав, "де терористична організація ХАМАС не може відігравати жодної ролі".

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа 29 вересня оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.

Трамп заявив, що Ізраїль та низка країн Близького Сходу підтримали запропонований ним план.

Лідери ЄС схвально відреагували на запропонований адміністрацією президента США Дональда Трампа план щодо припинення війни в Газі.