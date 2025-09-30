Нидерланды поддерживают план Трампа по Газе

Глава правительства Нидерландов Дик Схооф приветствовал предложенный президентом США Дональдом Трампом план по завершению военных действий в секторе Газа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Схооф выразил надежду, что, учитывая выдвинутую Трампом мирную инициативу, "конец войны в Газе действительно приближается".

"Теперь все зависит от того, согласится ли на это ХАМАС. Сейчас чрезвычайно важны прекращение огня, безопасный доступ к масштабной гуманитарной помощи и освобождение всех заложников", – добавил он.

Глава нидерландского правительства также сказал, что единственным возможным устойчивым решением конфликта является создание двух государств, "где террористическая организация ХАМАС не может играть никакой роли".

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа 29 сентября обнародовала большой план по прекращению боевых действий в секторе Газа и будущему этой территории.

Трамп заявил, что Израиль и ряд стран Ближнего Востока поддержали предложенный им план.

Лидеры ЕС одобрительно отреагировали на предложенный администрацией президента США Дональда Трампа план по прекращению войны в Газе.