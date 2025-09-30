Конституционный суд Косово вновь заморозил работу парламента
Конституционный суд частично признанного Косово своим решением во вторник продлил политическую патовую ситуацию, запретив законодателям страны продолжать парламентскую деятельность.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.
Конституционный суд в Приштине постановил, что учредительная сессия парламента не была должным образом завершена из-за отказа избирать этнического серба заместителем спикера.
Это решение удовлетворяет жалобу партии "Сербский список", которая представляет сербское меньшинство Косово.
Она подала ее после того, как спикер законодательного органа объявил о закрытии учредительной сессии, несмотря на то, что заместитель – предусмотренный конституцией Косово – так и не был назначен.
Суд заявил, что парламент не может продолжать свою работу, пока не будут заполнены все должности, отведенные для меньшинств. Это решение продлевает замораживание работы парламента, впервые введенное в начале сентября.
В Косово несколько месяцев продолжался политический кризис из-за неспособности парламента избрать спикера и пятерых его заместителей, без чего нельзя было бы перейти к формированию постоянного правительства.
Продолжение политического кризиса происходит на фоне того, что США приостановили процесс стратегического диалога с Косово, на которое возобновили давление с целью возвращения к переговорам о нормализации отношений с Сербией.
