Франция расследует вероятное правонарушение на танкере, находящемся под санкциями

Военно-морские силы Франции во вторник заявили, что власти расследуют вероятное нарушение со стороны нефтяного танкера Boracay под флагом Бенина – судна, которое находится в списке санкций Британии и Европейского Союза против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"После вероятного правонарушения со стороны судна Boracay было подано заявление в соответствующую прокуратуру в Бресте. Расследование продолжается", – говорится в сообщении ВМФ, переданном Reuters.

Великобритания и ЕС ввели отдельные санкции против танкера в октябре 2024 года и феврале 2025 года.

ЕС заявил, что судно было связано с транспортировкой российской нефти и нефтепродуктов, "используя при этом нерегулярные и рискованные методы судоходства".

Великобритания заявила, что судно было "вовлечено в деятельность, целью или следствием которой является дестабилизация Украины ... или получение выгоды или поддержка правительства России" при перевозке нефти или нефтепродуктов российского происхождения из России в третью страну.

Судно, которое в декабре 2024 года изменило название на Boracay или в некоторых судоходных базах данных Pushpa, ранее называлось Kiwala. Корабли сохраняют один и тот же идентификационный номер ИМО в течение всей своей жизни, но меняют названия.

Эстония освободила Kiwala в апреле 2025 года после того, как задержала его за плавание без действительного флага страны. Судно является частью так называемого теневого флота танкеров, которые участвуют в российской торговле нефтью, имеют неизвестного владельца и страховку и, как правило, старше 20 лет.

Танкер, построенный в 2007 году, сейчас стоит на якоре у западного побережья Атлантического океана Франции, недалеко от Сен-Назера.

Напомним, в конце марта Германия заменила экипаж на нефтяном танкере Eventin из российского "теневого флота", который задержала в середине марта, и взяла под свой контроль судно, включая его груз.