У Німеччині розкрили деталі про українця, затриманого в Польщі у справі про "Північні потоки"

Затриманого у Польщі українця Володимира Ж. німецьке слідство вважає одним із виконавців підриву російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у вересні 2022 року.

Як пише "Європейська правда", про це у вівторок повідомила Федеральна прокуратура Німеччини.

У повідомленні прокуратури Володимира Ж. називають "кваліфікованим водолазом", який входив до групи людей, що встановили вибухові пристрої на "Північних потоках".

Українцю інкримінують приведення в дію вибухового пристрою у складі групи осіб, антиконституційний саботаж та руйнування будівель.

Німецька прокуратура додала, що після видання Володимира Ж. з Польщі він має постати перед слідчим суддею федерального суду.

Раніше повідомлялось, що українця затримали в польському Прушкуві на підставі німецького європейського ордера на арешт.

Володимир Ж. під час допиту заперечував, що брав участь у диверсійній акції трирічної давнини в Балтійському морі.

Судячи з усього, йдеться про Володимира Журавльова, ордер на арешт якого Німеччина видала у червні 2024 року. Повідомляли також, що Берлін відправив Польщі європейський ордер на його арешт.

