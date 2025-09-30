В Германии раскрыли подробности об украинце, задержанном в Польше по делу о "Северных потоках"
Задержанного в Польше украинца Владимира Ж. немецкое следствие считает одним из исполнителей подрыва российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в сентябре 2022 года.
Как пишет "Европейская правда", об этом во вторник сообщила Федеральная прокуратура Германии.
В сообщении прокуратуры Владимира Ж. называют "квалифицированным водолазом", который входил в группу людей, установивших взрывные устройства на "Северных потоках".
Украинцу инкриминируют приведение в действие взрывного устройства в составе группы лиц, антиконституционный саботаж и разрушение зданий.
Немецкая прокуратура добавила, что после выдачи Владимира Ж. из Польши он должен предстать перед следственным судьей федерального суда.
Ранее сообщалось, что украинца задержали в польском Прушкуве на основании немецкого европейского ордера на арест.
Владимир Ж. во время допроса отрицал, что участвовал в диверсионной акции трехлетней давности в Балтийском море.
Судя по всему, речь идет о Владимире Журавлеве, ордер на арест которого Германия выдала в июне 2024 года. Сообщалось также, что Берлин отправил Польше европейский ордер на его арест.
О деталях дела читайте в статье: Владимир одобрил, Владимир выполнил? Был ли украинский след в подрыве Nord Stream.