Президент Чехії закликав громадян обрати уряд, який "не залишить нас на милість РФ"

Чеський президент Петр Павел у вівторок звернувся до співгромадян у звʼязку з прийдешніми виборами до парламенту, закликавши їх прийти на виборчі дільниці та обрати уряд, що захищатиме суверенітет країни.

Як повідомляє "Європейська правда", звернення Павела транслювало Чеське телебачення.

Президент Чехії сказав, що на прийдешніх парламентських виборах "багато що стоїть на кону, і це насамперед через погіршення безпекової ситуації в Європі та світі, а також через поступову втрату впевненості, яка ще недавно здавалася незаперечною".

На думку Павела, Чехія потребує уряду, який і надалі забезпечуватиме її безпеку на основі членства в Європейському Союзі та Північноатлантичному Альянсі.

"Нам потрібен уряд, який захищатиме нашу суверенітет у співтоваристві демократичних країн і не залишить нас на милість Росії та її прагнення відновити сферу впливу в Центральній та Східній Європі. Це мало б істотний вплив на нашу свободу, безпеку та економічний добробут", – сказав він.

Чеський президент додав, що поважатиме волю виборців і під час формування уряду діятиме відповідно до конституції.

Вибори депутатів до нижньої палати парламенту Чеської Республіки відбудуться 3 і 4 жовтня.

Останні опитування напередодні парламентських виборів показують, що опозиційна партія ANO колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша лідирує з великим відривом від правоцентристської коаліції SPOLU прем'єр-міністра Петра Фіали.

Про те, як може змінитися влада у Чехії і як це може вплинути на відносини з Україною, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Друзі України чи однодумці Орбана: як вибори можуть змінити зовнішній курс Праги.