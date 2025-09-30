Президент Чехии призвал граждан избрать правительство, которое "не оставит нас на милость РФ"

Чешский президент Петр Павел во вторник обратился к согражданам в связи с предстоящими выборами в парламент, призвав их прийти на избирательные участки и выбрать правительство, которое будет защищать суверенитет страны.

Как сообщает "Европейская правда", обращение Павела транслировало Чешское телевидение.

Президент Чехии сказал, что на предстоящих парламентских выборах "многое поставлено на карту, и это прежде всего из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Европе и мире, а также из-за постепенной потери уверенности, которая еще недавно казалась неоспоримой".

По мнению Павела, Чехия нуждается в правительстве, которое и в дальнейшем будет обеспечивать ее безопасность на основе членства в Европейском Союзе и Североатлантическом Альянсе.

"Нам нужно правительство, которое будет защищать наш суверенитет в сообществе демократических стран и не оставит нас на произвол России и ее стремления восстановить сферу влияния в Центральной и Восточной Европе. Это должно было бы оказать существенное влияние на нашу свободу, безопасность и экономическое благосостояние", – сказал он.

Чешский президент добавил, что будет уважать волю избирателей и при формировании правительства будет действовать в соответствии с конституцией.

Выборы депутатов в нижнюю палату парламента Чешской Республики состоятся 3 и 4 октября.

Последние опросы накануне парламентских выборов показывают, что оппозиционная партия ANO бывшего премьер-министра Андрея Бабиша лидирует с большим отрывом от правоцентристской коалиции SPOLU премьер-министра Петра Фиалы.

