Навроцкий похвастался подарком от Трампа

Президент Польши Кароль Навроцкий показал подарок, который получил от своего американского коллеги Дональда Трампа в ходе визита в Вашингтон.

Соответствующий пост появился в Х канцелярии польского президента, сообщает "Европейская правда".

На опубликованном канцелярией фото Навроцкий и Трамп позируют вместе с фотографией, которая была сделана во время первого визита польского президента в США, еще до выборов. На фото есть надпись "You will win" ("Вы победите").

Prezydenci Polski @NawrockiKn i USA @realDonaldTrump w Białym Domu.



Karol Nawrocki, jak zapowiedział w kampanii, tak zrobił – z pierwszą wizytą zagraniczną udał sie do Waszyngtonu.



Plakat jest podarunkiem od @POTUS dla Karola Nawrockiego. pic.twitter.com/uNjiQGZtyL – Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) September 3, 2025

"Президенты Польши Кароль Навроцкий и США Дональд Трамп в Белом доме. Кароль Навроцкий, как и обещал во время предвыборной кампании, совершил свой первый зарубежный визит в Вашингтон", – говорится в сообщении к фото.

Во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким Трамп сказал, что не намерен выводить из Польши американские войска и может даже увеличить американское военное присутствие.

Польский премьер-министр Дональд Туск и высокопоставленные чиновники его правительства приветствовали это заявление Трампа.