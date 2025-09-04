У Молдові проходять масштабні обшуки у справі про підкуп виборців

На півночі Молдови вранці 4 вересня відбулося понад 40 обшуків у рамках справи про підкуп виборців, незаконне фінансування партій, ініціативних груп і конкурентів на виборах в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на дані поліції, інформує "Європейська правда".

За даними правоохоронців, слідчі поліції спільно з прокурорами у боротьбі з організованою злочинністю та спецпідрозділом Fulger провели на півночі країни понад 40 обшуків у рамках кримінальної справи.

Поліція заявила, що повідомить подробиці відразу після завершення слідчих заходів.

Нагадаємо, 2 вересня у Молдові повідомили про масштабну операцію з 60 обшуками у рамках кримінального провадження щодо корупції на виборах, незаконного фінансування політичних партій та відмивання коштів в особливо великих розмірах.

Як відомо, 28 вересня у Молдові пройдуть парламентські вибори, від яких залежить подальший проєвропейський курс країни.

