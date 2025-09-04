В Молдове проходят масштабные обыски по делу о подкупе избирателей

На севере Молдовы утром 4 сентября состоялось более 40 обысков в рамках дела о подкупе избирателей, незаконном финансировании партий, инициативных групп и конкурентов на выборах в особо крупных размерах.

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на данные полиции, информирует "Европейская правда".

По данным правоохранителей, следователи полиции совместно с прокурорами по борьбе с организованной преступностью и спецназом Fulger провели на севере страны более 40 обысков в рамках уголовного дела.

Полиция заявила, что сообщит подробности сразу после завершения следственных мероприятий.

Напомним, 2 сентября в Молдове сообщили о масштабной операции с 60 обысками в рамках уголовного производства по коррупции на выборах, незаконного финансирования политических партий и отмывания средств в особо крупных размерах.

Как известно, 28 сентября в Молдове пройдут парламентские выборы, от которых зависит дальнейший проевропейский курс страны.

Подробно о предвыборной ситуации – в статье Два плана противодействия Кремлю: как партия Санду планирует сохранить власть на выборах в Молдове.