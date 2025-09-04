У Польщі зросла кількість противників підтримки євроатлантичної інтеграції України, зараз це майже 53%.

Про це свідчить останнє опитування від IBRiS на замовлення Rzeczpospolita, пише "Європейська правда".

У рамках опитування, що проводилося в останні дні серпня, 1069 респондентів запитали, чи має Польща підтримувати вступ України в НАТО.

За підтримку Польщею вступу України в Альянс висловилися 33,5%, тоді як проти – 52,7%; ще 13,8% не визначились з думкою.

Думка респондентів здебільшого залежить від їхніх політичних симпатій. Так, серед прихильників керівних партій схвальні відповіді дали 59%, а проти висловлювалися переважно виборці, які підтримують опозиційні "Право і справедливість", ультраправу "Конфедерацію" та "Разом" (у цій групі проти висловились 74%).

Також зазначають, що частка противників підтримки Польщею вступу України в НАТО суттєво вища серед людей віком за 50 років, мешканців сільської місцевості (62%), людей без вищої освіти (71%) і в основному тих, хто вважає своє матеріальне становище незадовільним (91%).

В опитуванні, що проводилося IBRiS у серпні 2023 року на замовлення Rzeczpospolita, з невідкладним прийняттям України в НАТО не погоджувалися 47,7% опитаних, а схвалили б таке рішення 40%.

Також опитування свідчать, що більшість поляків підтримують вето президента на закон про допомогу українцям.

Нагадаємо, новий президент країни Кароль Навроцький на етапі передвиборчої кампанії пообіцяв не пускати Україну в НАТО.

Кандидат у президенти Польщі від партії Туска Рафал Тшасковський тоді заявив, що Україна має бути буферною зоною – хоча ще в січні запевняв, що членство України в НАТО і в Європейському Союзі відповідає інтересам Польщі.