В Польше возросло количество противников поддержки евроатлантической интеграции Украины, сейчас это почти 53%.

Об этом свидетельствует последний опрос от IBRiS по заказу Rzeczpospolita, пишет "Европейская правда".

В рамках опроса, который проводился в последние дни августа, 1069 респондентов спросили, должна ли Польша поддерживать вступление Украины в НАТО.

За поддержку Польшей вступления Украины в Альянс высказались 33,5%, тогда как против – 52,7%; еще 13,8% не определились.

Мнение респондентов в основном зависит от их политических симпатий. Так, среди сторонников правящих партий одобрительные ответы дали 59%, а против высказывались преимущественно избиратели, которые поддерживают оппозиционные "Право и справедливость", ультраправую "Конфедерацию" и "Вместе" (в этой группе против высказались 74%).

Также отмечают, что доля противников поддержки Польшей вступления Украины в НАТО существенно выше среди людей старше 50 лет, жителей сельской местности (62%), людей без высшего образования (71%) и в основном тех, кто считает свое материальное положение неудовлетворительным (91%).

В опросе, который проводился IBRiS в августе 2023 года по заказу Rzeczpospolita, с безотлагательным принятием Украины в НАТО не соглашались 47,7% опрошенных, а одобрили бы такое решение 40%.

Также опросы свидетельствуют, что большинство поляков поддерживают вето президента на закон о помощи украинцам.

Напомним, новый президент страны Кароль Навроцкий на этапе предвыборной кампании пообещал не пускать Украину в НАТО.