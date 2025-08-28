Більшість поляків підтримують вето президента на закон про допомогу українцям

Більшість поляків заявляють про свою підтримку рішення президента Польщі Кароля Навроцького заветувати законопроєкт про допомогу громадянам України.

Про це свідчить результат опитування SW Research для Onet, пише "Європейська правда".

Респондентам поставили запитання: "Чи підтримуєте ви рішення президента Кароля Навроцького про вето на закон про допомогу громадянам України?". Більшість, а саме 59,8% учасників опитування, відповіли ствердно.

Протилежну думку висловив кожен четвертий респондент – 25,4%. Решта 14,7% опитаних вибрали варіант "не знаю/важко сказати".

Трохи більшу підтримку рішення президента висловили чоловіки (63,4%) ніж жінки (56,5%).

Опитування SW Research також показує, що вето отримало найбільшу підтримку у віковій групі 25-34 роки (73,5%), а найменшу – серед осіб, старших за 50 років (50,1%).

Детальні результати також показують, що рішення найчастіше підтримують респонденти з міст до 20 тисяч жителів (67,8%), рідше – з міст понад 500 тисяч жителів (55,5%).

Президент Кароль Навроцький заветував закон про допомогу громадянам України, оскільки вважає, що допомога 800+ повинна надаватися виключно українцям, які працевлаштовуються в Польщі.

Заветований проєкт також містив багато інших ключових питань. Йдеться, перш за все, про право тимчасового захисту для українців, які прибули до Польщі після початку повномасштабної російської агресії 24 лютого 2022 року.

Чинні норми забезпечують їм тимчасовий захист до кінця вересня цього року. Після цього терміну вони матимуть, серед іншого, проблеми з легальним працевлаштуванням.

Разом із вето президент Кароль Навроцький вніс до Сейму власний законопроєкт про допомогу громадянам України. Проєкт був направлений на громадські консультації.

Однак уряд оголосив, що представить свою версію цих положень.

Читайте також матеріал "ЄвроПравди": Покарати українців. Що стоїть за новими ініціативами президента Польщі.