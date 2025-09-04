Рютте: це Україна, а не Росія, має вирішувати про присутність контингенту партнерів

Генеральний секретар Марк Рютте вважає, що в обговореннях про потенційний стримуючий контингент партнерів в Україні "право голосу" повинна мати лише Україна, а не Москва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час дискусії на події Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Празі.

Генсеку поставили запитання, чому усі говорять про можливість присутності військових з країн НАТО в Україні у рамках повоєнних гарантій безпеки, якщо у Кремлі прямо кажуть, що ніколи на це не погодяться.

"А чого нас має цікавити, що Росія думає про чиїсь війська в Україні? Це суверенна держава. Це не їм вирішувати", – відповів Рютте.

Він продовжив, що дивується тому, як хтось продовжує озиратися на Москву.

"Україна – суверенна держава. Якщо Україна захоче присутності сил у рамках гарантій безпеки, для підтримання миру – це їхня справа… І нам справді варто припиняти "робити Путіна надто могутнім", – наголосив Рютте.

Нагадаємо, Рютте буде одним з учасників засідання "коаліції рішучих" за участі понад 30 країн Європи та інших частин світу 4 вересня у Парижі. Володимир Зеленський вже прибув до Парижа напередодні.

Президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.