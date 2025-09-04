Рютте: это Украина, а не Россия, должна решать о присутствии контингента партнеров

Генеральный секретарь Марк Рютте считает, что в обсуждениях о потенциальном сдерживающем контингенте партнеров в Украине "право голоса" должна иметь только Украина, а не Москва.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время дискуссии на событии Международного института стратегических исследований в Праге.

Генсеку задали вопрос, почему все говорят о возможности присутствия военных из стран НАТО в Украине в рамках послевоенных гарантий безопасности, если в Кремле прямо говорят, что никогда на это не согласятся.

"А почему нас должно интересовать, что Россия думает о чьих-то войсках в Украине? Это суверенное государство. Это не им решать", – ответил Рютте.

Он продолжил, что удивляется тому, как кто-то продолжает оглядываться на Москву.

"Украина – суверенное государство. Если Украина захочет присутствия сил в рамках гарантий безопасности, для поддержания мира – это их дело... И нам действительно стоит прекращать "делать Путина слишком мощным", – подчеркнул Рютте.

Напомним, Рютте будет одним из участников заседания "коалиции решительных" с участием более 30 стран Европы и других частей света 4 сентября в Париже. Владимир Зеленский уже прибыл в Париж накануне.

Президент Франции Эмманюэль Макрон перед встречей "коалиции решительных" заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины и сейчас они готовы к политическому одобрению.