У Макрона підтвердили участь Віткоффа у засіданні "коаліції рішучих"
Спецпредставник президента США Стів Віткофф справді прибув до Парижа і братиме участь у сьогоднішньому засіданні "коаліції рішучих".
Інформацію про це підтвердили кореспондентці "Європейської правди" у Єлисейському палаці.
В офісі президента Франції підтвердили повідомлення у ЗМІ про те, що Віткофф доєднається до засідання "коаліції рішучих".
"Підтверджую, що пан Віткофф прибув та братиме участь у роботі "коаліції рішучих", – повідомили у Єлисейському палаці.
Перед цим про приїзд Віткоффа повідомили Reuters та CNN з посиланням на джерела.
У Єлисейському палаці "Європейській правді" раніше заявили, що лідери, що братимуть участь у засіданні "коаліції рішучих", зателефонують президенту США Дональду Трампу після завершення дискусії.
У засіданні беруть участь представники 33 країн Європи та інших частин світу. Особисто будуть присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта доєднаються по відеозв’язку.
Президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.