У Макрона подтвердили участие Уиткоффа в заседании "коалиции решительных"

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф действительно прибыл в Париж и будет участвовать в сегодняшнем заседании "коалиции решительных".

Информацию об этом подтвердили корреспонденту "Европейской правды" в Елисейском дворце.

В офисе президента Франции подтвердили сообщения в СМИ о том, что Уиткофф присоединится к заседанию "коалиции решительных".

"Подтверждаю, что господин Уиткофф прибыл и будет участвовать в работе "коалиции решительных", – сообщили в Елисейском дворце.

Перед этим о приезде Уиткоффа сообщили Reuters и CNN со ссылкой на источники.

В Елисейском дворце "Европейской правде" ранее заявили, что лидеры, которые будут участвовать в заседании "коалиции решительных", позвонят президенту США Дональду Трампу после завершения дискуссии.

В заседании принимают участие представители 33 стран Европы и других частей света. Лично будут присутствовать шесть лидеров стран ЕС, руководство Евросоюза и президент Украины, а остальные присоединятся по видеосвязи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон перед встречей "коалиции решительных" заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины и сейчас они готовы к политическому одобрению.