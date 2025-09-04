У Польщі людей налякав винищувач, що подолав звуковий бар'єр

На заході Польщі багатьох мешканців налякали три вибухи, від яких здригнулись вікна – причиною виявився винищувач, що подолав звуковий бар’єр.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Невдовзі після 9 години ранку за місцевим часом мешканці міст Конін, Гжегожев і Коло у Великопольському воєводстві чули три гучних вибухи, від яких у деяких будинках "задрижали вікна".

Деякі свідки цих звуків зателефонували на гарячу лінію радіо та сказали, що не розуміють, що у них відбувається.

Ближче до 11 ранку у поліції заявили, що вибухи були спричинені прольотом винищувача ВПС Польщі, який подолав звуковий бар’єр.

Минулого літа звукова хвиля від низького прольоту винищувача МіГ-29 пошкодила покрівлі кількох будинків, пілота після того відстороняли на час з’ясування обставин.

У серпні 2023 року винищувачі F-16 перетнули звуковий бар’єр під час тренування в районі польського міста Радом, що налякало місцевих мешканців.

У 2020 році схожа подія сталася над Парижем.

Також у четвер у Польщі оголосили про порушення повітряного простору країни двома безпілотниками у ніч з вівторка на середу, під час чергової масованої атаки РФ проти України.