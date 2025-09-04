В Польше людей напугал истребитель, преодолевший звуковой барьер

На западе Польши многих жителей напугали три взрыва, от которых содрогнулись окна – причиной оказался истребитель, преодолевший звуковой барьер.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Вскоре после 9 часов утра по местному времени жители городов Конин, Гжегожев и Коло в Великопольском воеводстве слышали три громких взрыва, от которых в некоторых домах "задрожали окна".

Некоторые свидетели этих звуков позвонили на горячую линию радио и сказали, что не понимают, что у них происходит.

Ближе к 11 утра в полиции заявили, что взрывы были вызваны пролетом истребителя ВВС Польши, который преодолел звуковой барьер. Прошлым летом звуковая волна от низкого пролета истребителя МиГ-29 повредила кровли нескольких домов, пилота после того отстраняли на время выяснения обстоятельств.

В августе 2023 года истребители F-16 пересекли звуковой барьер во время тренировки в районе польского города Радом, что напугало местных жителей.

В 2020 году похожее событие произошло над Парижем.

Также в четверг в Польше объявили о нарушении воздушного пространства страны двумя беспилотниками в ночь со вторника на среду, во время очередной массированной атаки РФ против Украины.