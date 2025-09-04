Польський повітряний простір порушили два безпілотники

У ніч з вівторка на середу, 3 вересня, два безпілотники ввійшли у повітряний простір Польщі – їх не збивали, бо вони не становили небезпеки.

Про це повідомив на пресконференції у четвер, 4 вересня, польський генерал Мацей Кліш, оперативний командувач Збройних сил, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Кліш заявив, що у ніч проти 3 вересня Польща зафіксувала два порушення свого повітряного простору.

"Ці два порушення перебували під повним контролем національних сил і підрозділів, задіяних у системі державної оборони", – сказав він.

Генерал Веслав Кукула, начальник Генерального штабу, заявив, що безпілотники залишили повітряний простір Польщі, не завдавши жодної шкоди.

Польська армія не надала детальної інформації про те, де саме безпілотники вторглися в повітряний простір Польщі.

Варто зазначити, що у ніч проти 3 вересня Росія вдарила по українських регіонах 502 безпілотниками, а також 24 ракетами повітряного та морського базування.

Також нагадаємо, що вранці 20 серпня стало відомо, що на кукурудзяне поле в селі Осини Люблінського воєводства Польщі впав невідомий предмет, який потім вибухнув.

Польська влада вважає, що повітряний простір країни з "дуже високою" ймовірністю порушив російський дрон "Гербера" з китайським двигуном.

Міністерство закордонних справ Польщі передало посольству Росії ноту протесту у звʼязку з падінням російського дрона.