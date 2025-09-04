Понад половина поляків незадоволені прем’єрством Дональда Туска

58% опитаних поляків невдоволені Дональдом Туском як головою польського уряду.

Такими є результати опитування CBOS, які наводить RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Трохи менше третини поляків висловлюють задоволення особою прем'єр-міністра (32%, що на 1 відсотковий пункт більше, ніж у липні). Відсоток незадоволених Дональдом Туском на посаді глави уряду становить 58% (зниження на 1 відсотковий пункт).

Підтримка уряду Туска залишалася стабільною на рівні 32% з травня по липень. CBOS повідомляє, що в серпні вона впала на 2 відсоткові пункти, до 30%.

У попередньому опитуванні, проведеному в липні, відсоток заявлених противників уряду Дональда Туска досяг найвищого рівня з моменту його створення (48%). Зараз їх на 2 відсоткові пункти менше (46%).

22% респондентів декларують байдуже ставлення до уряду.

Серпневе опитування CBOS демонструє зростання позитивних оцінок дій уряду в економічній сфері (36%, зростання на 3 в.п.). Дещо зменшилась група тих, хто вважає, що політика уряду не створює шансів для покращення економічної ситуації (50%, зменшення на 5 в.п.).

Опитування CBOS проводилося з 21 серпня по 1 вересня серед 917 осіб.

Як повідомлялося, у Польщі зросла кількість противників підтримки євроатлантичної інтеграції України, зараз це майже 53%.

Також опитування свідчать, що більшість поляків підтримують вето президента на закон про допомогу українцям.