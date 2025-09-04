Более половины поляков недовольны премьерством Дональда Туска

58% опрошенных поляков недовольны Дональдом Туском как главой польского правительства.

Таковы результаты опроса CBOS, которые приводит RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Чуть меньше трети поляков выражают удовлетворение личностью премьер-министра (32%, что на 1 процентный пункт больше, чем в июле). Процент недовольных Дональдом Туском на посту главы правительства составляет 58% (снижение на 1 процентный пункт).

Поддержка правительства Туска оставалась стабильной на уровне 32% с мая по июль. CBOS сообщает, что в августе она упала на 2 процентных пункта, до 30%.

В предыдущем опросе, проведенном в июле, процент заявленных противников правительства Дональда Туска достиг самого высокого уровня с момента его формирования (48%). Сейчас их на 2 процентных пункта меньше (46%).

22% респондентов декларируют безразличное отношение к правительству.

Августовский опрос CBOS демонстрирует рост положительных оценок действий правительства в экономической сфере (36%, рост на 3 п.п.). Несколько уменьшилась группа тех, кто считает, что политика правительства не создает шансов для улучшения экономической ситуации (50%, уменьшение на 5 п.п.).

Опрос CBOS проводился с 21 августа по 1 сентября среди 917 человек.

Как сообщалось, в Польше выросло число противников поддержки евроатлантической интеграции Украины, сейчас это почти 53%.

Также опросы свидетельствуют, что большинство поляков поддерживают вето президента на закон о помощи украинцам.