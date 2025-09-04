Укр Рус Eng

У Чехії різко зросла зайнятість серед жінок – імовірно, завдяки українкам

Новини — Четвер, 4 вересня 2025, 17:24 — Олег Павлюк

Різниця у зайнятості чоловіків та жінок у Чехії, за останніми даними, скоротилась до рекордного показника, що повʼязують зі зростанням кількості українських біженок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

За даними Чеського статистичного управління, станом на червень 2025 року зайнятість серед чоловіків у країні становила 80,2%, а серед жінок – 71,2%, або на девʼять процентних пунктів менше.

Для порівняння, у липні 2023 року зайнятість серед жінок становила 68,2%, а серед чоловіків – 81,5%, тобто різниця складала понад 13 відсоткових пунктів.

"Ми бачимо речі, які історично ніколи не траплялися", – сказав Novinky директор департаменту статистики ринку праці та рівних можливостей Чеського статистичного управління Далібор Голи.

Опитані Novinky експерти сходяться на двох відповідях, що стоїть за новою тенденцією: за зростанням зайнятості жінок можуть стояти українські біженки та підтримка неповної зайнятості, якою частіше користуються жінки.

У червні 2025 року в Чехії було легально працевлаштовано майже 166 тисяч біженців, з них 101 тисяча жінок. За словами речника Міністерства праці Чехії Якуба Августа, "це найвище число з початку війни".

Голи сказав, що українські біженки "мають дуже високий рівень зайнятості, що сприяє зростанню зайнятості жінок".

Також експерти допускають, що на зайнятість жінок могло вплинути зростання вартості життя і скорочення робочих місць у промисловості (де традиційно працювали більше чоловіків) на противагу сектору послуг (де працює більше жінок).

Раніше у Чехії жінкам дозволили писати своє прізвище в документах у чоловічій формі.

Чеська розвідка попередила про потенційно небезпечний сценарій, за якого тисячі українських ветеранів війни можуть поїхати до Чехії, щоб приєднатися до своїх родин після закінчення війни.

