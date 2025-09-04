Разница в занятости мужчин и женщин в Чехии, по последним данным, сократилась до рекордного показателя, что связывают с ростом количества украинских беженок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По данным Чешского статистического управления, по состоянию на июнь 2025 года занятость среди мужчин в стране составляла 80,2%, а среди женщин – 71,2%, или на девять процентных пунктов меньше.

Для сравнения, в июле 2023 года занятость среди женщин составляла 68,2%, а среди мужчин – 81,5%, то есть разница составляла более 13 процентных пунктов.

"Мы видим вещи, которые исторически никогда не случались", – сказал Novinky директор департамента статистики рынка труда и равных возможностей Чешского статистического управления Далибор Голы.

Опрошенные Novinky эксперты сходятся на двух ответах, что стоит за новой тенденцией: за ростом занятости женщин могут стоять украинские беженки и поддержка неполной занятости, которой чаще пользуются женщины.

В июне 2025 года в Чехии было легально трудоустроено почти 166 тысяч беженцев, из них 101 тысяча женщин. По словам представителя Министерства труда Чехии Якуба Августа, "это самое высокое число с начала войны".

Голы сказал, что украинские беженки "имеют очень высокий уровень занятости, что способствует росту занятости женщин".

Также эксперты допускают, что на занятость женщин мог повлиять рост стоимости жизни и сокращение рабочих мест в промышленности (где традиционно работали больше мужчин) в противовес сектору услуг (где работает больше женщин).

Ранее в Чехии женщинам разрешили писать свою фамилию в документах в мужской форме.

Чешская разведка предупредила о потенциально опасном сценарии, при котором тысячи украинских ветеранов войны могут поехать в Чехию, чтобы присоединиться к своим семьям после окончания войны.