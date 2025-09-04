Эстония хочет упростить для стран НАТО полеты в своем небе

Министерство обороны Эстонии предложило упростить выдачу разрешений на полеты государственным воздушным судам стран НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Проект постановления эстонского Минобороны призван облегчить союзникам из стран НАТО многократное использование воздушного пространства Эстонии во время учений и совместных оборонных операций.

Согласно проекту постановления, вместо подачи отдельного разрешения на каждый полет иностранные государства смогут подать один запрос на весь период. При этом они обязаны заранее сообщать Эстонии о входе в воздушное пространство, пролете или посадке на территории страны.

В случае необходимости Министерство обороны Эстонии сможет приостанавливать или аннулировать разрешение, а также требовать уточняющие данные о предстоящих полетах, говорится в проекте.

Документ был направлен для согласования в правительственные органы и профильные ведомства, отмечает ERR.

В настоящее время в Эстонии базируются истребители других стран НАТО, которые отвечают за патрулирование воздушного пространства над Балтийским регионом.

Ситуация в регионе Балтийского моря в последнее время стала напряженной из-за попыток шпионажа и подозрений в диверсиях.