Зеленский: членство Украины в ЕС вынесено в отдельный пункт гарантий безопасности

Членство Украины в ЕС является важным пунктом гарантий безопасности, он вынесен отдельным пунктом.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, передает "Европейская правда".

"Прежде всего, среди гарантий безопасности, которые мы видим, членство в Европейском Союзе, для нас это обязательные экономические гарантии безопасности, и политические, и экономические, и геополитические. Поэтому в нашем подходе к гарантиям безопасности это важный пункт, который вынесен в отдельный пункт", – заявил Зеленский.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров "коалиции решительных" предоставить Украине гарантии безопасности, при чем 26 стран выразили готовность либо прислать войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.

По его словам, вклад США финализируют в ближайшие недели.