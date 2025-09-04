У Болгарії двічі змінили позицію щодо втручання РФ у посадку літака з фон дер Ляєн

Болгарський уряд протягом доби спершу відкинув можливу причетність Росії до проблем із навігацією літака з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на своїй території, а потім заперечив власні ж слова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У четвер вранці прем'єр Болгарії Росен Желязков повідомив парламенту, що літак з головою Єврокомісії зазнав не перешкод, а лише часткового переривання сигналу, яке зазвичай спостерігається в густонаселених районах.

Болгарський міністр транспорту Гроздан Караджов також заперечив наявність доказів перешкод GPS-сигналу під час польоту голови Єврокомісії.

Але вже за кілька годин уряд Болгарії знову змінив свою позицію, і Желязков на імпровізованій пресконференції заявив про "плутанину з інформацією, питаннями, фактами та обставинами, які інтерпретувалися таким чином, щоб нашкодити болгарським інституціям".

За його словами, той факт, що наземні прилади в Болгарії не зафіксували жодних перешкод, не означає, що бортові прилади літака також не зафіксували перешкод.

"У зв'язку з цим я доручив органу влади зв'язатися з авіакомпанією, яка виконує рейс, для проведення додаткової перевірки приладів і комп'ютерів на борту літака", – сказав Желязков.

Нагадаємо, 31 серпня система GPS на борту літака президентки Європейської комісії була заглушена на шляху до Болгарії.

На тлі цього інциденту із літаком, де перебувала фон дер Ляєн, ЄС розмістить додаткові супутники на низькій навколоземній орбіті, щоб посилити стійкість до перешкод GPS і поліпшити можливості їх виявлення.

Прессекретар правителя Росії Дмитрій Пєсков заперечив твердження про те, що Росія причетна до несправності навігаційної системи літака.