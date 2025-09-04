В Болгарии дважды изменили позицию относительно вмешательства РФ в полет главы Еврокомиссии

Болгарское правительство в течение суток сначала отвергло возможную причастность России к проблемам с навигацией самолета с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на своей территории, а затем опровергло свои же слова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В четверг утром премьер Болгарии Росен Желязков сообщил парламенту, что самолет с главой Еврокомиссии не подвергся помехам, а лишь частичному прерыванию сигнала, которое обычно наблюдается в густонаселенных районах.

Болгарский министр транспорта Гроздан Караджов также опроверг наличие доказательств помех GPS-сигналу во время полета главы Еврокомиссии.

Но уже через несколько часов правительство Болгарии снова изменило свою позицию, и Желязков на импровизированной пресс-конференции заявил о "путанице с информацией, вопросами, фактами и обстоятельствами, которые интерпретировались таким образом, чтобы навредить болгарским институтам".

По его словам, тот факт, что наземные приборы в Болгарии не зафиксировали никаких помех, не означает, что бортовые приборы самолета также не зафиксировали помех.

"В связи с этим я поручил органу власти связаться с авиакомпанией, которая выполняет рейс, для проведения дополнительной проверки приборов и компьютеров на борту самолета", – сказал Желязков.

Напомним, 31 августа система GPS на борту самолета президента Европейской комиссии была заглушена по пути в Болгарию.

На фоне этого инцидента с самолетом, где находилась фон дер Ляйен, ЕС разместит дополнительные спутники на низкой околоземной орбите, чтобы усилить устойчивость к помехам GPS и улучшить возможности их обнаружения.

Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков опроверг утверждение о том, что Россия причастна к неисправности навигационной системы самолета.