Высокопоставленный чиновник ЕС впервые обвинил Израиль в геноциде

Вице-президент Европейской комиссии Тереза Рибера в четверг назвала действия Израиля в секторе Газа геноцидом, став первым высокопоставленным чиновником ЕС, выдвинувшим такое обвинение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Критическое заявление в отношении Израиля Рибера сделала во время речи на церемонии открытия учебного года в университете Sciences Po в Париже.

"Геноцид в Газе разоблачает неспособность Европы действовать и говорить единым голосом, даже несмотря на то, что протесты распространяются по европейским городам, а 14 членов Совета безопасности ООН призывают к немедленному прекращению огня", – сказала она.

Тереза Рибера является исполнительным вице-президентом Европейской комиссии, ответственной за климат и антимонопольное законодательство, но не за внешнюю политику.

До этого Европейская комиссия обвиняла Израиль в нарушении прав человека в Газе, но не в геноциде. Израиль неоднократно отвергал такие обвинения.

Политические соратники Риберы в Испании, в частности премьер-социалист Педро Санчес, ранее открыто говорили о действиях Израиля в секторе Газа как о геноциде.

Недавно испанский премьер-министр также сказал, что "двойные стандарты" Европы и Запада в отношении войн в Украине и Газе могут подорвать их авторитет.