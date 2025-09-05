Про що домовився з Трампом новий президент Польщі і як це вплине на Україну

3 вересня новий президент Польщі Кароль Навроцький здійснив свій перший закордонний візит, обравши для нього саме Вашингтон. Певною мірою цей візит був жестом вдячності – під час виборчих перегонів Трамп відверто підтримував Навроцького та навіть прийняв його у Білому домі.

Проте не менш важливим було бажання продемонструвати, що за нового президента польсько-американські відносини чекатиме новий ренесанс і що Польща залишатиметься ключовим союзником США у Європі.

Вже зараз можна стверджувати, що Навроцький, поряд з угорським прем’єром Віктором Орбаном та італійською прем’єркою Джорджею Мелоні, став ключовим комунікатором з президентом США з боку ЄС.

Про те, що це означає для України, читайте в статті Станіслава Желіховського і Юрія Панченка Новий друг Трампа: чи приніс візит президента Польщі до США користь для України. Далі – стислий її виклад.

Зустріч у Білому домі розпочалася із символічного жесту – над президентами пролетіли вісім винищувачів. В томі числі – щоб вшанували пам'ять польського льотчика майора Мацея Краковяна, який напередодні трагічно загинув під час підготовки до авіашоу.

Сам цей факт демонструє особливе ставлення Дональда Трампа як до Польщі, так і до її нового лідера.

Навроцький став першим переможцем європейських виборів, якому відверто симпатизував Трамп.

Ключовий успіх візиту стосується американської військової присутності у Польщі. На це Трамп відреагував однозначно: Сполучені Штати ніколи не думали про виведення своїх військових з Польщі і навіть можуть збільшити свій контингент.

Ще один успіх – вже у січні наступного року Польща отримає першу партію літаків F-35, контракт на поставку яких було підписано ще попереднім урядом, але після зміни влади у Польщі це питання дещо "зависло".

І нарешті, ще одним "подарунком" стало запрошення Польщі до участі у саміті "двадцятки" (G20), що відбудеться наступного року у Флориді.

Деякі польські експерти звернули увагу на те, що тема України фактично не піднімалася Навроцьким. Принаймні на відкритій частині переговорів.

Проте готовність Трампа розширити військову присутність у Польщі є гарним сигналом і для України. Адже це свідчить про те, що президент США уже не довіряє риториці Владіміра Путіна про готовність укласти мирну угоду.

Можливо, на більшу допомогу від Кароля Навроцького Києву чекати й не варто. Все-таки його складно назвати "другом України".

Достатньо того, що викриваючи реальні плани Путіна, польський президент руйнує наративи, які вкладають у голову Трампа як члени його команди, так і європейські лідери на кшталт Віктора Орбана.

Попри важливі заяви та неабияке значення самої події, візит Кароля Навроцького до США став ще однією ділянкою війни за владу між ним та прем’єр-міністром Дональдом Туском.

Успіх візиту Навроцького до США (що визнають навіть його опоненти) має посилити його позицію у боротьбі з урядом за право формувати зовнішньополітичний курс Польщі.

Така внутрішньополітична боротьба може похитнути позиції Польщі на міжнародній арені.

Однак показово, що у команді Трампа продемонстрували, що не хочуть ставати на чийсь бік у внутрішньому польському протистоянні.

