О чем договорился с Трампом новый президент Польши и как это повлияет на Украину

3 сентября новый президент Польши Кароль Навроцкий совершил свой первый зарубежный визит, выбрав для него именно Вашингтон. В определенной степени этот визит был жестом благодарности – во время предвыборной гонки Трамп открыто поддерживал Навроцкого и даже принял его в Белом доме.

Однако не менее важным было желание продемонстрировать, что при новом президенте польско-американские отношения ждет новый ренессанс и что Польша останется ключевым союзником США в Европе.

Уже сейчас можно утверждать, что Навроцкий, наряду с венгерским премьером Виктором Орбаном и итальянской премьеркой Джорджей Мелони, стал ключевым коммуникатором с президентом США со стороны ЕС.

О том, что это означает для Украины, читайте в статье Станислава Желиховского и Юрия Панченко Новый друг Трампа: принес ли визит президента Польши в США пользу для Украины. Далее – краткое изложение статьи.

Встреча в Белом доме началась с символического жеста – над президентами пролетели восемь истребителей. В том числе – чтобы почтить память польского летчика майора Мацея Краковяна, который накануне трагически погиб во время подготовки к авиашоу.

Сам этот факт демонстрирует особое отношение Дональда Трампа как к Польше, так и к ее новому лидеру.

Навроцкий стал первым победителем европейских выборов, которому откровенно симпатизировал Трамп.

Ключевой успех визита касается американского военного присутствия в Польше. На это Трамп отреагировал однозначно: Соединенные Штаты никогда не думали о выводе своих военных из Польши и даже могут увеличить свой контингент.

Еще один успех – уже в январе следующего года Польша получит первую партию самолетов F-35, контракт на поставку которых был подписан еще предыдущим правительством, но после смены власти в Польше этот вопрос несколько "завис".

И наконец, еще одним "подарком" стало приглашение Польши к участию в саммите "двадцатки" (G20), который состоится в следующем году во Флориде.

Некоторые польские эксперты обратили внимание на то, что тема Украины фактически не поднималась Навроцким. По крайней мере, на открытой части переговоров.

Однако готовность Трампа расширить военное присутствие в Польше является хорошим сигналом и для Украины. Ведь это свидетельствует о том, что президент США уже не доверяет риторике Владимира Путина о готовности заключить мирное соглашение.

Возможно, большей помощи от Кароля Навроцкого Киеву ждать не стоит. Все-таки его сложно назвать "другом Украины".

Достаточно того, что, разоблачая реальные планы Путина, польский президент разрушает нарративы, которые вкладывают в голову Трампа как члены его команды, так и европейские лидеры вроде Виктора Орбана.

Несмотря на важные заявления и большое значение самого события, визит Кароля Навроцкого в США стал еще одним участком войны за власть между ним и премьер-министром Дональдом Туском.

Успех визита Навроцкого в США (что признают даже его оппоненты) должен укрепить его позицию в борьбе с правительством за право формировать внешнеполитический курс Польши.

Но такая внутриполитическая борьба может пошатнуть позиции Польши на международной арене.

Однако показательно, что в команде Трампа продемонстрировали, что не хотят становиться на чью-либо сторону во внутреннем польском противостоянии.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Новый друг Трампа: принес ли визит президента Польши в США пользу для Украины.